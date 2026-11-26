Xã Tân Hộ Cơ phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp với mô hình sen lúa đặc sắc.

Đến với Tân Hộ Cơ, du khách sẽ cảm nhận được nhịp sống thanh bình giữa không gian đồng quê thoáng đãng. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài theo từng mùa vụ, những con đường hoa bằng lăng tím, những bờ ruộng được điểm tô sắc hoa cùng không gian đồng sen dân dã tạo nên bức tranh làng quê thơ mộng, tràn đầy sức sống.

Mỗi cảnh vật đều mang nét đặc trưng của miền quê Đồng Tháp, giản dị nhưng gần gũi, thân thương, đem đến cảm giác thư thái cho những ai có dịp ghé thăm.

Đặc biệt, vườn tre vùng biên giới Chín Nghĩa của cựu chiến binh Lê Thanh Nghĩa (xã Tân Hộ Cơ) cùng ước mơ bảo tồn tre gắn với du lịch sinh thái từ mô hình canh tác xanh gắn với bảo tồn thiên nhiên. Với diện tích gần 6 ha, quy tụ hơn 200 loại tre cùng không gian ao cá và những lối đi xanh mát, là điểm nhấn độc đáo trong bức tranh du lịch sinh thái của địa phương.

Không gian xanh nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến trải nghiệm sinh thái hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Tân Hộ Cơ đến với du khách gần xa.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên, điều làm nên nét đẹp riêng của Tân Hộ Cơ chính là con người vùng biên hiền hòa, cần cù, chịu thương chịu khó và giàu lòng mến khách.

Chính sự chân thành, giản dị ấy đã tạo nên sức hút riêng, để mỗi du khách khi đến đây đều cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp và nghĩa tình.

Những phiên chợ vùng biên cũng là một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên sức sống cho địa phương. Tại đây, các gian hàng nông sản, sản phẩm đặc trưng và những món ăn dân dã mang đậm hương vị quê nhà được giới thiệu đến người dân và du khách.

Không chỉ là nơi giao thương, mua bán, những phiên chợ còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, kết nối cộng đồng, gìn giữ nét văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh con người, sản vật Tân Hộ Cơ.

Song hành với việc phát huy tiềm năng, lợi thế về cảnh quan và văn hóa, Tân Hộ Cơ luôn quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và chăm lo an sinh xã hội được chú trọng. Những hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp đã góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Là địa bàn biên giới, Tân Hộ Cơ còn mang nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tình đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn luôn được phát huy.

Sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tân Hộ Cơ hôm nay không chỉ mang vẻ đẹp bình dị của một miền quê biên giới mà còn chứa đựng khát vọng vươn lên, đổi mới và phát triển, góp phần tạo nên hình ảnh một vùng đất giàu tiềm năng và sức sống.

Với cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng, bản sắc văn hóa phong phú cùng con người chân thành, mến khách, Tân Hộ Cơ đang từng bước khẳng định hình ảnh một miền quê biên cương bình yên, thân thiện và giàu nghĩa tình.

Nơi đây không chỉ là điểm đến để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống làng quê mà còn là nơi để cảm nhận tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của người dân vùng biên.

Mỗi bước chân ghé thăm Tân Hộ Cơ sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ, để lại trong lòng du khách những tình cảm ấm áp về một vùng đất nơi biên cương Tổ quốc đang từng ngày đổi mới và phát triển…