Xã Tân Hộ Cơ: Bàn giao 'Ngôi nhà 5.000 đồng' cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Sáng 5-11, Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp cùng UBND xã Tân Hộ Cơ tổ chức Lễ bàn giao “Ngôi nhà 5.000 đồng” thứ 104 cho gia đình sinh viên Nguyễn Thị Hồng Lam (xã Tân Hộ Cơ).
Ngôi nhà được bàn giao cho sinh viên Nguyễn Thị Hồng Lam (sinh viên Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp) là thành quả của sự chung tay, góp sức từ các đơn vị đồng hành, mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương.
Trong đó, mô hình “Ngôi nhà 5.000 đồng” của Trường Đại học Đồng Tháp hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng để xây dựng mái ấm kiên cố cho gia đình. Sau thời gian khẩn trương thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-tan-ho-co-ban-giao-ngoi-nha-5-000-dong-cho-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-a246909.html