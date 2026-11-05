Xã Tân Hộ Cơ: Bàn giao 'Ngôi nhà 5.000 đồng' cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Các đại biểu cùng bàn giao "Ngôi nhà 5.000 đồng" cho sinh viên Nguyễn Thị Hồng Lam.

Ngôi nhà được bàn giao cho sinh viên Nguyễn Thị Hồng Lam (sinh viên Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp) là thành quả của sự chung tay, góp sức từ các đơn vị đồng hành, mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương.

Trong đó, mô hình “Ngôi nhà 5.000 đồng” của Trường Đại học Đồng Tháp hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng để xây dựng mái ấm kiên cố cho gia đình. Sau thời gian khẩn trương thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình.