Xã Tân Hiệp tiếp nhận 219 đơn vị máu

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội.

Ngày 24/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Tân Hiệp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, hưởng ứng chương trình “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Chương trình thu hút 250 người đăng ký tham gia. Qua khám sàng lọc và kiểm tra sức khỏe, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 219 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.