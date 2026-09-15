Xã Tân Hiệp công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc

Thường trực Đảng ủy xã Tân Hiệp trao quyết định thành lập các chi bộ. Ảnh: NGỌC HƯNG

Tại hội nghị, Đảng ủy xã công bố quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ Cơ quan Đảng, Chi bộ UBND xã kể từ ngày 14/9/2026; công bố quyết định thành lập 8 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Đồng thời, Đảng ủy xã công bố quyết định điều chỉnh mô hình tổ chức đối với 6 tổ chức đảng, gồm: Đảng bộ Ban Quản lý và Khai thác Yến Cù Lao Chàm Hội An, Chi bộ Công an xã, Chi bộ Quân sự xã, Chi bộ Trạm Y tế Quân dân y xã, Chi bộ Trường Mẫu giáo Tân Hiệp và Chi bộ Trường TH&THCS Quang Trung.

Để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã công bố các quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của 8 chi bộ được thành lập mới và 2 chi bộ được điều chỉnh mô hình (Chi bộ Ban Quản lý và Khai thác Yến Cù Lao Chàm Hội An, Chi bộ Trạm Y tế Quân dân y xã) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Đảng ủy xã trao quyết định điều chỉnh mô hình tổ chức đối với 6 tổ chức đảng. Ảnh: NGỌC HƯNG

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng ủy xã; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã Tân Hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030.