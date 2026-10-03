Xã Tân Dương: Phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã triển khai các hoạt động: Mô hình “Bảng số nhà tiện ích”, trong đó, Đoàn Thanh niên phối hợp Tổ Công nghệ số cộng đồng triển khai bảng số nhà có mã QR tại các hộ gia đình trên địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia Mô hình "Gia đình số", trong đó, vận động mỗi gia đình có thành viên sử dụng các tiện ích số, thanh toán không tiền mặt, phối hợp giới thiệu, nhân rộng các gia đình tích cực sử dụng tiện ích số.

Đại diện Bảo hiểm PVI Tây Nam trao bảng tượng trưng tài trợ chương trình “Thắp sáng đường quê” cho đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Dương.

Đối với mô hình “Ấp số”, Tổ Công nghệ số cộng đồng duy trì các kênh/nhóm thông tin số của Tổ Nhân dân tự quản để kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền và người dân; tuyên truyền thông tin chính thống, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, chữ ký số MySign, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số.

Hoạt động “Đồng hành cùng người dân - Tiện ích số, an sinh cộng đồng”, tặng bảo hiểm PVI cho người dân, tài trợ thắp sáng đường quê, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Lãnh đạo UBND xã Tân Dương và các doanh nghiệp viễn thông ký kết công tác phối hợp trong chuyển đổi số.

Chương trình còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giải pháp số; các điểm tư vấn, hướng dẫn và trải nghiệm trực tiếp để người dân, hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp số, hỗ trợ đăng ký, cài đặt và sử dụng các tiện ích như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số cá nhân và các nền tảng số.

Các đại biểu tham quan gian hàng chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Luận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Dương cho rằng, để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, chính quyền địa phương không thể thực hiện một mình. Địa phương đặc biệt trân trọng vai trò đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp viễn thông Viettel, MobiFone và VNPT là những lực lượng quan trọng góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng hộ gia đình, từng người dân.