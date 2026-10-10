Xã Tân Dương: Nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Dương thực hiện ký kết trong công tác chuyển đổi số với Viettel Đồng Tháp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Được xem là những điểm sáng, UBND xã Tân Dương thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phân công đầu mối, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng, tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, phát triển dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy các tiện ích số được thực hiện đồng bộ, bám sát nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, hạ tầng số tại UBND xã từng bước được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ công việc chuyên môn. Hiện nay, UBND xã đang thực hiện mua sắm trang bị mới các thiết bị công nghệ thông tin của các cơ quan chuyên môn xã đảm bảo đáp ứng cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hạ tầng băng rộng internet cố định, mạng nội bộ tại UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công được đầu tư, nâng cấp đồng bộ theo mô hình tỉnh hướng dẫn.

Về nhân lực số, xã có 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành căn bản qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức; cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn phần mềm giải quyết thủ tục hành chính mới của các Bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các khóa học trên nền tảng Bình dân học vụ số…

Để nâng cao hiệu quả, UBND xã Tân Dương quan tâm phân công, bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương. Cụ thể, UBND xã phân công công chức Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách tham mưu, theo dõi, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số; phân công công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công quản trị, vận hành các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, nền tảng số dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Về chính quyền số, UBND xã triển khai và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phục vụ việc tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản điện tử.

Áp dụng hệ thống thư điện tử công vụ Đồng Tháp cho cán bộ, công chức nhằm phục vụ trao đổi công việc, gửi nhận thông tin nhanh chóng và bảo mật. Kiện toàn 15 Tổ công nghệ số cộng đồng với 75 thành viên.

Tổ công nghệ số cộng đồng phổ biến kỹ năng số cho người dân, trong đó tập trung hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số công cộng miễn phí…

Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,42%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,45%, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả đạt 100%.

Cũng được xem là nội dung quan trọng, xã Tân Dương chú trọng phát triển kinh tế số. Trong đó, xã duy trì 100% sản phẩm OCOP được hỗ trợ kinh doanh trên môi trường trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử; triển khai điện, nước, viễn thông, truyền hình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt…

Xã cũng duy trì mô hình “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Đại sứ số”; “Một công dân - một danh tính số”; thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt 98,77%; lĩnh vực giáo dục, có 100% cơ sở giáo dục áp dụng mô hình quản trị, học tập số; lĩnh vực y tế, tích hợp xã triển khai tích hợp bảo hiểm xã hội trên VNeID, triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử…

Ông Ngô Công Hậu, Trưởng ấp, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ấp Tân Thạnh, chia sẻ: “Thời gian tới, Tổ công nghệ số cộng đồng ấp Tân Thạnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để tiếp tục đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng tinh thần “Bình dân học vụ số, mỗi người dân, một kỹ năng số” thông qua việc hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, thực hành trực tiếp và phù hợp với nhu cầu thực tế”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Định, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương, chia sẻ: Trong định hướng, xã Tân Dương sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã; tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, cài đặt chữ ký số công cộng, mở tài khoản ngân hàng, tích hợp tài khoản an sinh xã hội lên VNeID.

Tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ.

Phối hợp Công an xã tiếp tục phát triển, khai thác hiệu quả tài khoản định danh điện tử; phối hợp doanh nghiệp viễn thông triển khai chữ ký số cá nhân, phát triển hạ tầng băng rộng và hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số thiết yếu.

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền; cập nhật đầy đủ nội dung Trang thông tin điện tử; thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…