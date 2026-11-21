Sôi nổi các hoạt động giao lưu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn xã Tân Dương.

Ngày hội không chỉ góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ấp Phú Thành được chọn tổ chức Ngày hội điểm với phần hội có nhiều hoạt động thể thao dân tộc và trò chơi dân gian, có sự tham gia của các đội đại diện 15 ấp trên địa bàn xã.

Các đội cùng tranh tài ở các nội dung kéo co, nhảy bao bố, chuyền chanh và đập heo đất, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ và Nhân dân.

Trong năm qua, Nhân dân trên địa bàn ấp Phú Thành phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh; phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Ấp cũng luôn vận động, hỗ trợ Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm ổn định đầu ra cho nông dân.

Ấp Phú Thành cũng đổi mới các hoạt động chăm lo cho người nghèo và các nhóm yếu thế, trọng tâm là triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người nghèo và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực hiện Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nông thôn; tham gia chỉnh trang đô thị, phối hợp xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”...

Ông Nguyễn Trọng Khánh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Thành, xã Tân Dương, cho biết: “Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận ấp tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; vận động Nhân dân tăng cường tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng; tiếp tục thực hiện hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, phát huy vai trò các Tổ Nhân dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, trồng hoa kiểng, làm hàng rào, cột cờ... Đồng thời, ấp củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội ấp và nâng chất lượng hoạt động các Tổ Nhân dân tự quản…”.

Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Tân Dương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Những kết quả này có sự đóng góp tích cực của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua những việc làm cụ thể khi người dân tích cực lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh và chung tay chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi tuyến đường được giữ gìn sạch, đẹp, mỗi hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng sẻ chia đều góp phần vun đắp tình đoàn kết, tạo nên sức mạnh từ cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Dương, cho biết: “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Dương và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư; vận động mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh...