Xã Tân Đông: Lấy mẫu 224 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công

Đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công có 224 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin sẽ được lấy mẫu.

Ngay sau nghi lễ, lực lượng chuyên môn tiến hành lấy mẫu đối với 224 hài cốt liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công; đồng thời, thực hiện số hóa hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng lấy mẫu giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công tác khai quật, lấy mẫu được thực hiện thận trọng, đúng quy trình, kỹ thuật và quy định của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm chính xác.