Xã Tân Định tổ chức hội thi “Nét đẹp phụ nữ Tân Định”

Chiều 16-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Định phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã tổ chức hội thi “Nét đẹp phụ nữ Tân Định” năm 2026. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026); Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Hội thi thu hút 14 thí sinh đến từ 14 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã tham gia. Các thí sinh lần lượt tranh tài qua 3 phần thi gồm: “Áo dài truyền thống - Bản sắc văn hóa”, “Nét đẹp tài năng” và “Nét đẹp ứng xử”.

Thí sinh trình diễn áo dài.

Các thí sinh đã tham gia trình diễn trang phục áo dài, thể hiện năng khiếu thông qua những tiết mục tự chọn. Sau đó, Ban tổ chức lựa chọn 5 thí sinh có tổng điểm cao nhất bước vào phần thi “Nét đẹp ứng xử”. Tại đây, các thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi hoặc tình huống do Ban tổ chức đưa ra, thể hiện khả năng ứng xử, tư duy và sự khéo léo trong xử lý các vấn đề gắn với đời sống gia đình, xã hội.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các thí sinh.

Phần thi tài năng của các thí sinh.

Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, sự tự tin và nét đẹp của người phụ nữ trong thời đại mới. Đồng thời, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào phụ nữ tại địa phương.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức hội nghị “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026. Tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và khó khăn trong công tác hội, đời sống. Các ý kiến tập trung vào những vướng mắc trong công tác thu hội phí, vận động hội viên tham gia sinh hoạt do địa bàn rộng, hội viên chưa quen với môi trường mới; đề xuất xem xét miễn hội phí đối với hội viên trên 60 tuổi và nâng mức kinh phí hoạt động tại các chi hội nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động hội…

Thông qua hội nghị, hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội.