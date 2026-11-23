Chiều 23-11, UBND xã Tân Định tổ chức hội thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung nhảy bao bố tiếp sức.

Hội thao thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 14 đội, đại diện cho 14 thôn trên địa bàn xã tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung gồm: Nhảy bao bố tiếp sức; sút bóng vào khung thành; nhặt bóng nhanh. Các hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Hội thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường tình đoàn kết giữa các thôn và Nhân dân trên địa bàn xã.