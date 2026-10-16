Xã Tân Dĩnh ra mắt mô hình Tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội Cựu chiến binh

Mô hình gồm 105 thành viên thuộc 15 chi hội cựu chiến binh trên địa bàn. Các đồng chí chi hội trưởng cựu chiến binh ở thôn đảm nhiệm vai trò tổ trưởng.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố và UBND xã Tân Dĩnh trao quyết định thành lập các Tổ tự quản về an ninh, trật tự.

Các tổ tự quản có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tích cực nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh đề nghị các thành viên Tổ tự quản về an ninh, trật tự phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và uy tín của người cựu chiến binh, chủ động phối hợp với Công an xã, trưởng thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động của mô hình cần gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Quốc Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động của các tổ.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Đối với các thành viên trong tổ cần có nhận thức đúng, đủ về mục đích, ý nghĩa, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, thẩm quyền, phương thức hoạt động của Tổ tự quản về an ninh, trật tự. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội cựu chiến binh các cấp giai đoạn 2026 - 2030.