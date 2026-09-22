Xã Tân Định phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026

Sáng 22-9, UBND xã Tân Định tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, vai trò và những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội. Đồng thời, tuyên truyền về ý nghĩa của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi; huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Tân Định trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Hội Người cao tuổi xã phát biểu hưởng ứng tháng hành động, vận động hội viên tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Dịp này, Ban tổ chức trao 22 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.