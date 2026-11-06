Xã Tân Định phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026

Chiều 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và công tác giảm nghèo tại địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Tân Định tặng quà cho người dân.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 49 triệu đồng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các mạnh thường quân trao 26 suất quà, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.