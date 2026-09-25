Xã Tân Định phát động “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”

Chiều 25-9, UBND xã Tân Định tổ chức lễ phát động triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, các đại biểu và học viên được thông tin về mục đích, nội dung trọng tâm của chiến dịch; phổ biến một số quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Chương trình cũng hướng dẫn cách kiểm tra phương tiện, tư thế lái xe an toàn, trang phục khi lái xe và đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Sau lễ phát động, học viên được tham gia đào tạo lý thuyết, trải nghiệm thiết bị mô phỏng và được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic, hướng dẫn xử lý 11 tình huống giao thông theo tài liệu của Cục Cảnh sát giao thông. Bên cạnh đó, học viên thực hành các kỹ năng kiểm tra phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng cách, quan sát, chuyển hướng, giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, phanh an toàn, tránh điểm mù và xử lý các tình huống khi trời mưa, ban đêm, đường trơn trượt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Học viên thực hành tình huống sa hình.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, góp phần xây dựng văn hoá giao thông tự giác, văn minh, từng bước phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy.