Với tình hình mưa lớn trên địa bàn, chiều 28-11, xã Tân Định tổ chức lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các điểm nước dâng cao trên địa bàn.

Tuyến đường lên Quốc lộ 26 qua khu tái định cư thôn Bình Thành bị ngập nước, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại các thôn Tuân Thừa, Ngũ Mỹ, Bình Thành lực lượng chức năng phối hợp giăng dây, đặt biển cảnh báo, nhắc nhở người dân không qua lại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn. Xã cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, vật nuôi, cây trồng và không chủ quan khi đi lại qua các khu vực ngập nước.

Một số khu vực có nguy cơ ngập sâu đã được cắm biển cảnh báo.

Tuyến đường thôn Tuân Thừa đang bị ngập nước.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lũ; chủ động chằng chống nhà cửa, gia cố công trình, kê cao và di chuyển tài sản, giấy tờ quan trọng đến nơi an toàn. Người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không tự ý qua cầu, tràn, đường bị ngập hoặc khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm; không đánh bắt cá, vớt củi, lội suối, tắm sông khi mưa lũ. Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Định tiếp tục phối hợp với các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.