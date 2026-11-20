Thanh niên xã Tân Cương tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Các thanh niên được kiểm tra y tế chuyên sâu gồm: đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, khám nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và xét nghiệm cận lâm sàng như điện tim, siêu âm, xét nghiệm máu… để đảm bảo đánh giá chính xác các chỉ số sức khỏe theo quy định. Kết quả, trên 60% thanh niên đảm bảo điều kiện sức khỏe theo quy định.

Trong thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý quân số và hoàn thiện hồ sơ đối với các công dân đạt sức khỏe.

Đồng thời, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các bước tiếp theo và phát lệnh gọi nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân năm 2027 của tỉnh Thái Nguyên.