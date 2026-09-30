Xã Tam Xuân trao Giải thưởng Võ Chí Công cho 23 cá nhân

Lãnh đạo xã Tam Xuân trao Giải thưởng Võ Chí Công cho học sinh, sinh viên, học viên cao học đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: ÁI LY

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã trao Giải thưởng Võ Chí Công cho 23 cá nhân, gồm: 4 học sinh THPT, THCS đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia, quốc tế và giải Nhất cấp thành phố trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa; 18 sinh viên đạt điểm cao vào các trường đại học công lập, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hoặc tốt nghiệp loại khá các trường đại học y - dược; 1 học viên cao học tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi ở nước ngoài.

Mỗi giải thưởng gồm biểu trưng, giấy chứng nhận và tiền thưởng. Tổng kinh phí khen thưởng 160 triệu đồng.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công nhân lễ trao giải thưởng. Ảnh: ÁI LY

Chủ tịch UBND xã Tam Xuân Nguyễn Chí Dân cho biết, đây là lần đầu tiên giải thưởng mang tên nhà cách mạng Võ Chí Công được trao cho con em địa phương đang học tập, sinh sống trong và ngoài nước đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Giải thưởng nhằm noi theo tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tự học, tự rèn của đồng chí Võ Chí Công; qua đó phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Tam Xuân, động viên thế hệ trẻ ra sức rèn đức, luyện tài, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh.

Đồng chí Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7/8/1912 tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng).

Đồng chí sinh ra trong một dòng họ giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng, tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, tự học, tự rèn. Đồng chí Võ Chí Công từ trần ngày 8/9/2011.

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.