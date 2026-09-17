Xã Tam Xuân tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Lễ kỷ niệm là dịp để lãnh đạo địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể, lực lượng và nhân dân xã Tam Xuân cùng ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: ÁI Ly.

Tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tá Trần Thiên Trúc - Phó Trưởng Công an xã Tam Xuân cho biết, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những năm qua, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và kỹ năng về PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân PCCC, nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với công tác PCCC và CNCH từng bước được nâng cao.

Lực lượng Công an xã đã tham mưu UBND xã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 135 người là lực lượng dân phòng, trưởng thôn, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn xã.

Hiệu trưởng các trường học, trưởng các thôn trên địa bàn xã Tam Xuân ký cam kết thực hiện công tác PCCC và CNCH. Ảnh: Ái Ly.

Qua huấn luyện, góp phần trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH; nâng cao khả năng xử lý tình huống và phối hợp của các lực lượng tham gia PCCC và CNCH tại cơ sở.

Địa phương duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của 14 Tổ liên gia an toàn PCCC và 9 Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn. Đến nay, 117/117 cơ sở đã đăng ký lắp đặt, đạt 100%; trong đó, 17/117 cơ sở đã lắp đặt thiết bị PCCC.

Công an xã Tam Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các lựo lượng cơ sở. Ảnh: ÁI Ly.

Chủ tịch UBND xã Tam Xuân Nguyễn Chí Dân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Công an xã, các lực lượng PCCC tại cơ sở, các cơ quan, đơn vị, thôn và nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.

Để tiếp tục bảo đảm công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân Nguyễn Chí Dân đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, thôn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cuộc sống của nhân dân; chủ động phòng ngừa là chính, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là.

Song song với đó, cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tiếp tục củng cố phong trào toàn dân tham gia PCCC; phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động phát hiện, xử lý nguy cơ ngay từ cơ sở, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng và người dân khi tham gia xử lý sự cố.

Lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH, nhất là đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các địa điểm tập trung đông người; tiếp tục quan tâm củng cố lực lượng, phương tiện PCCC tại cơ sở…

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở, thôn và các lực lượng tham gia đã ký cam kết thực hiện công tác PCCC và CNCH, thể hiện quyết tâm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.