Người dân được xét nghiệm máu khi đến khám bệnh.

Đợt khám sức khỏe lần này diễn ra từ ngày 18/11 đến hết ngày 3/12. Dự kiến có khoảng 4.500 người được khám sức khoẻ và sàng lọc các bệnh thông thường. Tại chương trình người dân được khám lâm sàng các chuyên khoa: Nội, ngoại, sản, nhi, da liễu, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt; xét nghiệm huyết học, các chỉ số sinh hóa chức năng gan, thận, đường máu và nước tiểu.

Ngoài các dịch vụ theo quy định của chương trình, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc còn triển khai các dịch vụ siêu âm, chụp Xquang tim, phổi và điện tim đồ miễn phí cho người dân.

Thông qua chương trình giúp người dân được kiểm tra sức khỏe, tư vấn phòng bệnh và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, nguy cơ mắc bệnh. Trên cơ sở kết quả khám, các bác sĩ tư vấn biện pháp theo dõi, điều trị kịp thời, hướng tới xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.