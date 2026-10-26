Xã Tam Nông: Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026

Diễn tập vận hành cơ chế - Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã mở rộng triển khai công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã Tam Nông.

Đến tham dự diễn tập có đồng chí Phạm Đăng Hiếu, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập; đồng chí Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Nội dung diễn tập tỉnh; lãnh đạo 34 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cuộc diễn tập mang đề mục: “Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân xã trong chuẩn bị, ứng phó và thực hành xử trí tình huống phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026”.

Theo tình huống giả định, thời tiết nắng nóng cao điểm mùa khô khiến nguy cơ cháy rừng tại Vườn Quốc gia Tràm Chim và các ấp vùng đệm của xã Tam Nông ở mức cao. Trước tình hình trên, UBND xã tiếp nhận Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ban Tổ chức diễn tập tỉnh Đồng Tháp và xã Tam Nông tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Ngay sau đó, UBND xã báo cáo Thường trực Đảng ủy xã xin chủ trương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã để quán triệt chỉ thị của UBND tỉnh, đồng thời ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về lãnh đạo nhiệm vụ ứng phó chữa cháy rừng và bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Cùng thời điểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các ấp và các thành viên. Các lực lượng được huy động, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với nguy cơ cháy lan sang nhà dân; tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời sẵn sàng xử trí các tình huống cháy nhà và tài sản.

Diễn tập thực binh xử lý tình huống - ứng phó tình huống phòng cháy chữa cháy rừng, cháy lan sang nhà dân Ấp K9, xã Tam Nông.

Quá trình diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, sát thực tế. Các lực lượng tham gia phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng.

Phần thực binh chữa cháy rừng được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, thể hiện rõ khả năng cơ động, xử lý tình huống kịp thời qua các hoạt động sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và thực hành chữa cháy. Cuộc diễn tập hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Đăng Hiếu, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đánh giá cuộc diễn tập có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng tham mưu, phối hợp của các đơn vị; đồng thời kiểm tra thực tế khả năng huy động lực lượng, phương tiện xử trí các tình huống cháy rừng trên địa bàn.

Dịp này, Ban Tổ chức diễn tập đã trao quà biểu dương các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.