Xã Tam Nông tổ chức đón nhận và an táng hai hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương và gia đình thân nhân liệt sĩ.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, Nhân dân và gia đình thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Liệt sĩ Lê Quang Chung, sinh năm 1960. Quê quán: Xã Cổ Tiết, huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú (cũ); nay là xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tích, sinh năm 1961. Quê quán: Xã Thượng Nông, huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú (cũ); nay là xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 19/6/1979, hai đồng chí Lê Quang Chung và Nguyễn Xuân Tích đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, được biên chế tại đơn vị huấn luyện D19E16 Công an nhân dân vũ trang.

Đến cuối tháng 11/1979, hai đồng chí được bổ sung về Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 16 Công an nhân dân vũ trang, nhận nhiệm vụ chiến đấu, tuần tra, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trong thời gian công tác và chiến đấu nơi tuyến đầu Tổ quốc, dù tuổi đời còn rất trẻ, các đồng chí luôn thể hiện tinh thần yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, ý chí kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Quang Chung và Nguyễn Xuân Tích.

Ngày 5/6/1980, trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới tại thôn Dào Thàng, xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, hai đồng chí bị địch phục kích và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn trẻ. Khi hy sinh, cả hai đồng chí đều mang cấp bậc Binh nhất, chức vụ Chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tổ chức an táng hai đồng chí tại thôn Lũng Pâu 1, xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (nay là thôn Páo Tủng, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Hài cốt hai liệt sĩ đã được làm lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đây cũng là kết quả thiết thực, ý nghĩa trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).