Đèn năng lượng mặt trời trên tuyến An Hòa - Hòa Bình (xã Tam Nông), giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại khi trời tối.

Các công trình này đều sát với yêu cầu của cuộc sống nên khi triển khai nhận được sự đồng tình, góp sức của Nhân dân.

Từ khoảng 4 - 5 giờ sáng, trên tuyến đường An Hòa - Hòa Bình đã có nhiều người qua lại để đi làm, thăm ruộng, làm rẫy vừa được lắp đèn năng lượng mặt trời.

Ông Nguyễn Hữu Phần, người dân ấp K10 sống ven tuyến đường này cho biết, trước đây, khi trời còn tối, bà con đi lại rất khó khăn. Từ ngày có đèn đường, người đi làm sớm rất thuận lợi, an toàn; bà con ở dọc tuyến đường rất phấn khởi.

Theo ghi nhận của ông Phần, khi có đèn đường, tình trạng thanh thiếu niên chạy xe nẹt pô đã bớt, bà con yên tâm hơn về tình hình trộm cắp vào ban đêm.

Trên đoạn đường từ cầu Hiệp Bình đến cầu ranh K8 dài gần 4 km, cũng đã được lắp 111 bộ đèn năng lượng mặt trời. Đây là 1 trong 3 công trình chiếu sáng ở xã Tam Nông đã đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Hai công trình còn lại nằm trên đường tỉnh 843, đoạn từ cầu ranh Tam Nông - An Phước đến cầu kênh Phú Hiệp và tại Cụm dân cư Phú Đức. Tổng kinh phí thực hiện hơn 4,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã.

Bên cạnh đó, xã Tam Nông cũng quan tâm đến các tuyến giao thông trọng điểm dẫn vào vùng sản xuất. Chẳng hạn, tuyến đường đan bờ Đông kênh Lâm Vồ có nền rộng 5 m, mặt đường rộng 3,5 m, tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng. Với các hộ canh tác ở khu vực này, con đường đã tạo thuận lợi cho việc đưa phân bón, vật tư vào ruộng và chở nông sản ra điểm thu mua.

Năm 2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công được giao thực hiện 15 danh mục công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn gần 19,5 tỷ đồng từ nhiều nguồn. Riêng nguồn vốn đầu tư công, xã đã hoàn thành 2 công trình, giải ngân đủ 7,05 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

Theo đồng chí Lưu Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nông, để kịp triển khai công trình, ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị danh mục, hồ sơ và thủ tục đầu tư.

Quá trình thực hiện có sự chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã và phối hợp của các ngành chuyên môn. Ở những nơi cần mặt bằng thi công, bà con đồng thuận hiến đất, hỗ trợ dọn dẹp, phát quang cây cối để công trình triển khai thuận lợi. Xã cũng đang chuẩn bị danh mục và hồ sơ đề xuất đầu tư năm 2027 để chủ động thực hiện khi được giao vốn.

Tại ấp K10, sự đồng thuận ấy thể hiện qua việc bà con chủ động tỉa cành cây ven đường. Đồng chí Trần Minh Tân, Bí thư Chi bộ ấp K10 cho biết, khi triển khai tuyến đèn đường An Hòa - Hòa Bình, ấp trao đổi với các hộ về việc giữ khoảng không gian thoáng để tấm pin đón đủ nắng.

Bà con nhiệt tình phối hợp, giúp việc lắp đặt thuận lợi. Khi đèn đã đưa vào sử dụng, ấp tiếp tục vận động các hộ tỉa cành vươn ra che tấm pin để duy trì hiệu quả chiếu sáng. Đồng chí Tân rất cảm động khi có người điện thoại cảm ơn địa phương đã quan tâm đầu tư công trình chiếu sáng, tạo thuận lợi cho bà con đi đồng, công nhân đi làm từ sáng sớm.

Từ những việc gần gũi như giữ cho tuyến đường sáng, mở lối đưa nông sản ra nơi thu mua, xã Tam Nông từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới bằng những công trình phục vụ trực tiếp đời sống và sản xuất của người dân.

Mỗi công trình hoàn thành đều góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo điều kiện phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới.