Xã Tam Nông: Đổi thay thiết thực từ tín dụng chính sách

Từ niềm yêu thích hoa kiểng, khoảng 4 năm trước, chị Huỳnh Thị Tú, chủ Cơ sở hoa kiểng Tú Huỳnh, ấp K12, xã Tam Nông, tìm đến các mô hình trồng hoa ở Lấp Vò, Sa Đéc để tham quan, học hỏi.

Nguồn vốn vay ưu đãi giúp chị Huỳnh Thị Tú (bìa phải), chủ Cơ sở hoa kiểng Tú Huỳnh, ấp K12, xã Tam Nông mở rộng diện tích vườn, đa dạng giống hoa phục vụ thị trường.

Ban đầu, gia đình trồng trên diện tích khoảng 600 m². Được khách hàng địa phương đón nhận, chị Tú mong muốn mở rộng vườn nhưng còn hạn chế về vốn.

Đầu năm 2026, được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã hỗ trợ tiếp cận vốn vay giải quyết việc làm với số tiền 90 triệu đồng, gia đình chị Tú có điều kiện thực hiện dự định. Diện tích vườn tăng lên hơn 2.000 m², trồng thêm nhiều loại như: Sứ, hoa giấy, hướng dương thân gỗ…

Theo chị Tú, khoản vay giúp gia đình chủ động đầu tư giống, vật tư, mở rộng sản xuất. Cùng với phục vụ khách tại địa phương, chị Tú phát triển kênh bán hàng trực tuyến, đưa sản phẩm đến khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.

Với gia đình chị Đinh Thị Thùy Hương, ngụ ấp K12 sự hỗ trợ của địa phương mang ý nghĩa tiếp sức làm ăn, giúp con gái của chị là Phùng Thị Mỹ Trinh có điều kiện ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Trước đây, chị Hương chủ yếu bán rau, củ, quả phục vụ người dân địa phương. Qua tuyên truyền của Hội LHPN xã, gia đình biết đến nguồn vốn hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù. Được tạo điều kiện tiếp cận vốn, gia đình mở rộng kinh doanh sang hàng tạp hóa, bổ sung hàng hóa để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Chị Đinh Thị Thùy Hương chia sẻ: “Có vốn, tôi mạnh dạn đầu tư hàng hóa phong phú hơn vì thế giá bán cạnh tranh nên cửa hàng ngày càng được khách tin tưởng. Sự quan tâm của địa phương giúp gia đình thêm động lực phát triển kinh tế hiệu quả”.

Theo bà Đặng Thị Kim Quyện Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Nông, từ đầu năm 2026, Hội phối hợp với các đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát nhu cầu vay vốn của người dân, hội viên. Nguồn vốn được tiếp cận theo từng chương trình, phục vụ nhu cầu tạo việc làm, phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Qua đó, nhiều hội viên có thêm điều kiện mở rộng chăn nuôi, buôn bán nhỏ, sản xuất nhang, làm bánh tráng. Với từng trường hợp, Hội LHPN xã phối hợp hướng dẫn, rà soát nhu cầu và cùng ngân hàng khảo sát, thẩm định phương án sản xuất, kinh doanh, giúp hộ vay tiếp cận nguồn vốn phù hợp.

Đối với người chấp hành xong án phạt tù, Hội LHPN xã Tam Nông còn phối hợp Công an và các ấp nắm tình hình, rà soát trường hợp có nhu cầu, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, Hội đã hỗ trợ xét vay cho 3 hộ với tổng số tiền 60 triệu đồng, phục vụ chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh.

Sự đồng hành tiếp tục được duy trì sau giải ngân. Hội thăm hỏi, theo dõi việc sử dụng vốn, nắm bắt khó khăn để động viên, phối hợp hỗ trợ kịp thời, giúp hội viên kiên trì với phương án làm ăn.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Nông, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30-9-2026, doanh số cho vay đạt 37,256 tỷ đồng với 639 lượt vay. Tổng dư nợ đạt 116,851 tỷ đồng, có 2.384 khách hàng còn dư nợ.

Toàn xã duy trì 46 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 2 điểm giao dịch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách.

Bên cạnh phục vụ sản xuất, kinh doanh, vốn vay xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh giúp các gia đình cải thiện sinh hoạt, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Từ những nhu cầu cụ thể, tín dụng chính sách cùng sự đồng hành của địa phương đang tạo thêm cơ hội vươn lên cho người dân Tam Nông. Mỗi hộ gia đình chủ động làm ăn, chăm lo cuộc sống góp thêm nền tảng cho sự phát triển bền vững của quê hương.