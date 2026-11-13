Xã Tam Mỹ phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2030

Một mô hình trồng cây ăn quả tại thôn Phú Quý (xã Tam Mỹ). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Nguyễn Quang Thạnh cho biết, địa phương đã ban hành kế hoạch và lộ trình cụ thể thực hiện các tiêu chí quy định. Theo đó, Tam Mỹ phấn đấu cuối năm 2026 đạt tiêu chí số 1; năm 2027 đạt tiêu chí số 4, tiêu chí số 6 và tiêu chí số 8; năm 2028 đạt tiêu chí số 3, tiêu chí số 5, tiêu chí số 7; năm 2029 đạt tiêu chí số 2, tiêu chí số 10.

Đến năm 2030, Tam Mỹ lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu mỗi năm giảm tối thiểu 5 hộ nghèo. Đến năm 2030, có 4/10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới (theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND thành phố).

Về kinh tế và tổ chức sản xuất, xã Tam Mỹ phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt mức theo quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu tăng bình quân từ 9,5 - 12%/năm. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương đặt mục tiêu có thêm ít nhất 4 sản phẩm OCOP; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong nông nghiệp; tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 50% trở lên.

Đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, xã Tam Mỹ nỗ lực duy trì vững chắc các tiêu chí về phát triển giáo dục, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%, hộ sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 70% (trong đó 20% hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung). Hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa hằng năm đạt trên 90% và 95% hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an”.

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, Tam Mỹ phấn đấu năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo vốn có khả năng thoát nghèo; thực hiện giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hạn chế phát sinh hộ nghèo mới; nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người dân. Xã tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương; tạo việc làm ổn định cho người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của hộ nghèo, cận nghèo...