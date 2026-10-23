Xã Tam Hưng lấy ý kiến người dân về quy hoạch chi tiết hai dự án nhà ở xã hội

Hai dự án được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 16-6-2026 đối với Dự án nhà ở xã hội Tam Hưng 1 (diện tích 19,74 ha, thuộc địa bàn thôn Đại Thanh) và Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 16-6-2026 đối với Dự án nhà ở xã hội Tam Hưng 2 (diện tích 15,78 ha, thuộc địa bàn thôn Văn Xá).

Các đại biểu và người dân xã Tam Hưng tham dự hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thu Sơn cho biết: UBND xã cơ bản nhất trí dự thảo các nội dung Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 2 dự án mà chủ đầu tư đã trình bày. Quy hoạch này phù hợp với định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và định hướng quy hoạch phía Tây Vành đai 4 (phân đoạn 3) mà thành phố đang xây dựng.

Đại diện chủ đầu tư giới thiệu về quy hoạch dự án. Ảnh: Bình Minh

Lãnh đạo xã Tam Hưng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu đã được phê duyệt và định hướng phát triển đô thị của địa phương.

Trước tiên, chủ đầu tư cần triển khai lập quy hoạch trên cơ sở chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBND thành phố: Công trình nhà ở xã hội chung cư cao 12 tầng; công trình nhà ở thương mại cao 5 tầng; mật độ xây dựng gộp khoảng 24,47%.

Về quy mô dân số của dự án phải được xác định trên cơ sở đảm bảo khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Cùng với đó, chủ đầu tư cần rà soát cập nhật khu vực dân cư hiện hữu để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân, tránh dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thu Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Về quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, UBND xã đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, rà soát cụ thể về vị trí, hướng tuyến, quy mô, chỉ giới các tuyến đường quy hoạch liên quan đến khu đất đảm bảo khớp nối đồng bộ, thống nhất theo định hướng Quy hoạch phân khu đô thị Tây Vành đai 4 - phân đoạn 3, tỷ lệ 1/2000, tránh chồng lấn, tránh tạo quỹ đất xen kẹt, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Đối với các tuyến đường nội bộ trong khu đất phải đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ giao thông đô thị chung.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần rà soát đảm bảo diện tích đỗ xe theo quy định; chú trọng thiết kế xây dựng cao độ nền và có hệ thống thoát nước đấu nối về kênh Yên Cốc, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Phối cảnh quy hoạch dự án. Ảnh chụp màn hình

Góp ý kiến vào hồ sơ quy hoạch, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tam Hưng Nguyễn Đức Lượng đề nghị chủ đầu tư rà soát diện tích quy hoạch trường học (cấp tiểu học và trung học cơ sở) nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân khi các khu nhà ở được hình thành.

Theo ông Nguyễn Thu Sơn, việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và cộng đồng dân cư không chỉ nhằm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch mà còn là yêu cầu để bảo đảm sự đồng thuận, ổn định xã hội và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị trong tương lai.

UBND xã Tam Hưng đã đề nghị chủ đầu tư tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của hai dự án, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hài hòa lợi ích của người dân và phù hợp với định hướng phát triển xã Tam Hưng theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, bền vững.