Xã Tam Hưng: Lan toả ngày hội của tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng

Sôi nổi các hoạt động thể thao, văn hoá đặc sắc

Ngày 15-11, tại khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê, xã Tam Hưng tổ chức Ngày hội Thể thao năm 2026, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo xã Tam Hưng cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia Ngày hội Thể thao năm 2026. Ảnh: Bình Minh

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Ngày hội không đơn thuần là sân chơi tranh tài, rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân gặp gỡ, gắn bó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng chung sức xây dựng quê hương Tam Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sôi nổi nhất phải kể đến các môn thi đấu kéo co, dân vũ hay trò chơi dân gian bịt mắt bắt dê đã khuấy động không khí ngày hội, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân 14 thôn trên địa bàn xã.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội năm nay không thể không kể đến là hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm quà tặng và sản phẩm du lịch của xã Tam Hưng. Cùng với đó là không gian triển lãm ảnh, quy tụ những hình ảnh đẹp về quê hương, con người, di tích, làng nghề và đời sống văn hóa địa phương.

Các hoạt động trên đều được tổ chức tại không gian văn hoá, khuôn viên chùa Bối Khê càng làm nổi bật sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn di sản với phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong đời sống cộng đồng.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Tam Hưng – Một nét văn hóa giữa lòng Hà Nội”. Ảnh: Bình Minh

Trước đó, tối 14-11, Chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với chủ đề “Tam Hưng – Một nét văn hóa giữa lòng Hà Nội” đã diễn ra. Những lời ca, điệu múa, nhịp sạp rộn ràng cùng ánh lửa trại bập bùng đã tạo nên một đêm hội văn hóa đầy cảm xúc, thắm đượm tình đoàn kết giữa cán bộ và Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Nguyễn Thành Nam cho biết, Tam Hưng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Đó là Chùa Bối Khê cổ kính với giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc, Hầm địa đạo Bối Khê ghi dấu một thời kỳ cách mạng kiên cường, Đình Kim gắn với đời sống tín ngưỡng truyền thống; làng nghề điêu khắc Dư Dụ, nghề khâu bóng Lê Dương nức tiếng với những bàn tay tài hoa và hạt gạo Bối Khê thơm dẻo, đậm đà.

Xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc

Trong những ngày qua, tại cả 14 thôn trên địa bàn xã Tam Hưng đều sôi nổi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây thực sự trở thành ngày hội của tình đoàn kết, niềm vui và sự gắn bó cộng đồng, cũng là dịp để mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu thôn Nhân Lý. Ảnh: Bình Minh

Theo Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của xã Tam Hưng có sự đóng góp quan trọng từ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Quảng Minh, xã Tam Hưng. Ảnh: Bình Minh

Dự ngày hội tại các thôn, lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị các Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và tổ chức đoàn thể các thôn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Vĩnh Dụ, xã Tam Hưng. Ảnh: Bình Minh

Cùng với đó, các thôn tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; duy trì vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

“Cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đồng thuận, tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau, cùng xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc”, Bí thư Đảng uỷ Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Trong tiến trình đô thị hóa, việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, gìn giữ nét đẹp văn hóa làng quê, xây dựng nếp sống văn minh và củng cố tình đoàn kết cộng đồng càng có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, mỗi hành động đẹp, mỗi nghĩa cử sẻ chia, mỗi tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp hôm nay đều góp phần làm nên diện mạo Tam Hưng văn minh, giàu bản sắc và đáng sống. Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng