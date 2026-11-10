Xã Tam Hưng khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho 682 công dân

Năm hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 5/11 đã có đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý vì lý do cá nhân. Chính quyền địa phương đã chấp thuận nguyện vọng, chuyển những người này sang làm nhân viên và tạm thời bố trí công tác tại trường cũ.