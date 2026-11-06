Xã Tam Hưng hướng tới nâng cao chất lượng dữ liệu đất đai

Không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, Tam Hưng tiếp tục nâng cao chất lượng, cập nhật thường xuyên và khai thác hiệu quả dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, xã Tam Hưng đã tập trung triển khai đồng bộ Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo thống kê, toàn xã có 17.948 thửa đất trên bản đồ địa chính hai cấp, trong đó có 14.536 thửa đất phi nông nghiệp. Đến hết ngày 30-9, Tam Hưng đã hoàn thành thu thập dữ liệu 17.948/17.948 thửa đất, đạt 100%; đồng thời, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ 17.948 thửa, đạt tỷ lệ 100%.

Đáng chú ý, Tam Hưng là một trong 4 đơn vị hoàn thành sớm nhất trong tổng số 126 xã, phường toàn thành phố, được thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Đây không chỉ là dấu mốc về tiến độ mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Kết quả này tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ rà soát, đối chiếu hồ sơ, khai thác thông tin và từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Trên cơ sở khối lượng dữ liệu đã hoàn thành, xã tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát, cập nhật, bổ sung, bảo đảm dữ liệu ngày càng chính xác, thống nhất, hướng tới tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hưng kiểm tra quy trình rà soát, đối chiếu và cập nhật dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: Bình Minh

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho biết, để bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu, xã đã chủ động phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Oai tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, thống nhất quy trình, phương pháp thực hiện theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức như đăng tải thông tin trên các kênh truyền thông, niêm yết công khai tại cơ sở, trực tiếp thông tin đến người dân và doanh nghiệp. Qua đó, giúp các chủ sử dụng đất nắm rõ chủ trương, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, lợi ích cũng như quyền và trách nhiệm của mình trong quá trình rà soát, xác minh, bổ sung thông tin đất đai.

Điểm nổi bật trong phương pháp triển khai của Tam Hưng là sự chủ động, linh hoạt và bám sát địa bàn. Theo đó, 14 Tổ công tác xây dựng lịch làm việc cụ thể tại từng thôn; tổ chức hướng dẫn tại nhà văn hóa thôn, sau đó trực tiếp xuống địa bàn, kiểm tra thực địa từng thửa đất, rà soát từng hộ dân. Quá trình thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, làm đến đâu chắc đến đó, hoàn thành dứt điểm từng thôn, không để tồn đọng, bỏ sót.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất”, mỗi thành viên Tổ công tác đều phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên trì hướng dẫn, đối chiếu và xác minh thông tin, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với người dân.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hưng kiểm tra quy trình rà soát, đối chiếu và cập nhật dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: Bình Minh

Quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu

Những con số của Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động, quyết liệt trong từng nhiệm vụ, lấy tiến độ và kết quả thực tế làm thước đo hiệu quả công việc” của cả hệ thống chính trị xã Tam Hưng. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, khai thác thông tin và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao của thành phố, các chủ trương không chỉ dừng lại ở định hướng mà đã được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, sự đồng hành và kịp thời tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ, sẵn sàng làm thêm ngoài giờ, ngày lễ, với tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ” để đẩy nhanh tiến độ thu thập dữ liệu và xây dựng dữ liệu đất đai.

Nhiều thành viên tổ công tác làm sạch dữ liệu đất đai ở xã Tam Hưng làm việc xuyên giờ hành chính, ngày nghỉ. Ảnh: Bình Minh

“Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân xã Tam Hưng là yếu tố quan trọng góp phần quyết định thành công trong Chiến dịch tập trung cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã chia sẻ, chung tay cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ, vì sự phát triển kinh tế - xã hội chung”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Lãnh đạo xã Tam Hưng cho biết, sau chiến dịch, xã tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Oai và các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu thông tin đã thu thập với hồ sơ, tài liệu quản lý. Bên cạnh đó, gắn việc duy trì cơ sở dữ liệu với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và quản lý đất đai tại địa phương; bảo đảm thông tin phát sinh được chuyển đến đúng đầu mối để kiểm tra, cập nhật.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về việc cung cấp, kiểm tra thông tin đất đai; hướng dẫn người dân phối hợp khi có yêu cầu đối chiếu hồ sơ hoặc khi thực hiện thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng thông tin phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền và bảo đảm an toàn dữ liệu.

“Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, hướng dẫn các xã, phường lập dự toán kỹ thuật để cập nhật, chỉnh lý bản đồ, đo đạc bổ sung. Phối hợp rà soát xác định khối lượng các khu vực có biến động cần đo đạc bổ sung, cập nhật, chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch hàng năm. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để hoàn thiện, ban hành các quy trình thủ tục hành chính, sử dụng các dữ liệu đã có, cắt giảm quy trình, thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp”. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.