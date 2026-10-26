Xã Tam Hưng, Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch hai dự án NOXH của Hải Phát Homes

Một góc xã Tam Hưng. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Theo Trang TTĐT xã Tam Hưng, Hà Nội, mới đây địa phương đã phối hợp với CTCP Kinh doanh Địa ốc Hải Phát (Hải Phát Homes) tổ chức hội nghị lấy ý kiến hồ sơ Quy hoạch chi tiết 1/500 hai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thứ nhất là Khu NOXH Tam Hưng 1 có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 19,7 ha, thuộc địa bàn thôn Đại Thanh. Thứ hai là Khu NOXH Tam Hưng 2 có diện tích 15,8 ha, thuộc địa bàn thôn Văn Xá.

Hai dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư vào tháng 6/2026.

Lãnh đạo xã Tam Hưng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Trong đó, cần chú trọng tính thống nhất giữa thuyết minh, bản vẽ và các phụ lục tính toán; rà soát mật độ xây dựng, quy mô dân số, diện tích đất dành cho các công trình dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại và bãi đỗ xe.

Địa phương đề nghị kiểm tra, rà soát vị trí, hướng tuyến, quy mô và chỉ giới các tuyến đường quy hoạch, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực theo định hướng Quy hoạch phân khu 1/2000 Đô thị Tây Vành đai 4 - phân đoạn 3.

Tính toán kỹ cao độ nền, phương án thoát nước và khả năng đấu nối với kênh Yên Cốc. Rà soát quy hoạch, hạn chế tình trạng chồng lấn, hình thành các khu đất xen kẹt, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Phối cảnh dự án. (Ảnh: Trang TTĐT xã Tam Hưng).

Hải Phát Homes thành lập đầu năm 2022 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (70%); Vũ Kim Giang (15%); Đinh Thế Quỳnh (15%).

Tháng 12/2025, Hải Phát Homes tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 2.145 tỷ đồng, trụ sở đặt tại tòa The Pride, khu đô thị mới An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội.

Về công ty mẹ của Hải Phát Homes, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land) thành lập cuối năm 2018 và từng là công ty con của CTCP Đầu tư Hải Phát (mã: HPX).

Vào năm 2020, HPX từng thông qua phương án giảm sở hữu tại Hải Phát Land từ 95,78% xuống 75,78%. Đến cuối năm 2021 tiếp tục thông qua giảm tỷ lệ sở hữu xuống tối thiểu 36%.

Tính đến cuối 2023, vốn điều lệ của Hải Phát Land là 710 tỷ đồng, trong đó HPX góp 127,8 tỷ đồng, tương ứng 18%. Tháng 12/2024, HPX đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Hải Phát Land.

Tính đến tháng 8/2026, Hải Phát Land có vốn điều lệ 1.350 tỷ đồng.