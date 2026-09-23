Xã Tam Hưng: Gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

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Theo báo cáo của UBND xã Tam Hưng về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, ngày 9-9-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao mốc giới điều chỉnh phạm vi dự án trên địa bàn xã với diện tích 1.367ha, tăng 1,8ha so với phạm vi được xác định tại biên bản định vị mốc ngày 2-3-2026.

Người dân xã Tam Hưng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Đến ngày 21-9, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất nông nghiệp đối với 1.268,6ha, đạt 92,93%; ban hành quyết định thu hồi 1.085,6ha của 5.344 hộ gia đình và phần đất công do UBND xã quản lý, đạt 79,4% tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn xã.

Đáng chú ý, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm ứng bàn giao mặt bằng đã được phê duyệt đối với 1.110,3ha, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt 8.443 tỷ đồng. Hiện cơ quan chuyên môn tiếp tục thẩm định phương án đối với 18,18ha tại 8 thôn (Song Khê, Văn Khê, Dư Dụ, Tam Đa, Thạch Nham, Quan Nhân, Dụ Tiền).

Về di chuyển mồ mả trong phạm vi dự án, đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng xã Tam Hưng đã đo đạc, kiểm đếm 2.670 ngôi mộ; trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 562 ngôi tại thôn Tam Đa, Bạch Nao; niêm yết dự thảo phương án đối với 1.469 ngôi.

Cùng với đó, việc kiểm đếm hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, viễn thông, nước sạch đã hoàn thành, tạo cơ sở xây dựng phương án di chuyển, phục vụ GPMB dự án.

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái kiểm tra công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho người dân có diện tích đất thuộc diện thu hồi trên địa bàn. Ảnh: Bình Minh

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho biết: Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội còn khoảng 98,4ha chưa hoàn thiện trích đo địa chính thửa đất và phiếu kết quả đo đạc hiện trạng; trong đó có 2,63ha liên quan đất ở của 81 hộ gia đình. Những tồn tại này ảnh hưởng đến việc ban hành thông báo thu hồi đất và triển khai các bước GPMB tiếp theo.

UBND xã Tam Hưng đã có Văn bản số 2510/UBND-BQLDA ngày 4-8-2026 gửi Công ty cổ phần Vinhomes đề nghị đẩy nhanh công tác lập trích đo địa chính; đồng thời ngày 21-8-2026 có Báo cáo số 539/BC-UBND gửi UBND thành phố Hà Nội về tiến độ GPMB dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo đến ngày 21-9, xã vẫn chưa nhận được kết quả phiếu đo đạc hiện trạng đối với phần diện tích nêu trên.

Trong khi đó, chất lượng một số hồ sơ trích đo cũng còn hạn chế, phát sinh sai sót như chồng lấn với diện tích đã thu hồi để thực hiện dự án đường Cienco 5, chân cột điện, đường giao thông hoặc có trường hợp trích đo nhầm thửa nằm ngoài ranh giới thu hồi, làm kéo dài thời gian kiểm tra, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ.

Tại một số thôn như: Quan Nhân, Gia Vĩnh, Thiên Đông, thông tin diện tích giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ giao chia của nhiều hộ còn sai lệch; một số trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận, trong khi hồ sơ giao chia qua các thời kỳ không còn được lưu giữ đầy đủ. Đây là khó khăn trực tiếp đối với quá trình xác minh nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Công tác chi trả cũng phát sinh những trường hợp tranh chấp đất đai, tranh chấp di sản thừa kế và đề nghị tạm dừng chi trả. Một số trường hợp còn liên quan đến yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự về tạm dừng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. UBND xã đã có Báo cáo số 508/BC-UBND ngày 7-8-2026 gửi UBND thành phố và các sở, ngành để xin hướng dẫn.

Phân loại, giải quyết từng vướng mắc, không để ảnh hưởng tiến độ chung

Trước những điểm nghẽn GPMB hiện tại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát từng dự án, từng địa bàn, rà soát cụ thể từng nhóm khó khăn, vướng mắc để tập trung xử lý theo thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp đầy đủ, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng kiểm tra, động viên cán bộ, viên chức Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã thực hiện nhiệm vụ GPMB. Ảnh: Bình Minh

Trọng tâm trước mắt là đôn đốc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đo đạc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trích đo địa chính, bảo đảm chất lượng, độ chính xác và tiến độ; hạn chế tối đa việc hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình GPMB phía sau.

Đối với các trường hợp hồ sơ giao chia đất không còn được lưu trữ, sai lệch thông tin, tranh chấp quyền sử dụng đất, di sản thừa kế hoặc liên quan đến thi hành án dân sự, các cơ quan chuyên môn cần phân loại cụ thể từng trường hợp, xác định rõ căn cứ pháp lý, chủ động tham mưu hướng giải quyết; đồng thời đề nghị cơ quan cấp trên hướng dẫn đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Riêng hệ thống đường điện 500kV/220kV/110kV và các công trình hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển để phục vụ Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, các đơn vị liên quan phải rà soát khối lượng, phương án bồi thường, GPMB và kế hoạch di chuyển, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ với tiến độ GPMB chung của dự án.

“GPMB là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn hộ dân và tiến độ triển khai dự án quan trọng trên địa bàn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là quyết liệt về tiến độ nhưng chặt chẽ về trình tự, thủ tục, chính xác trong hồ sơ, công khai, minh bạch thực hiện chính sách và đặc biệt là tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân”, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng lưu ý.