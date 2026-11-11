Xã Tam Hưng: Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân"
“Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” là diễn đàn được công an xã Tam Hưng tổ chức giữa công an xã với đại diện nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân, là kênh trao đổi thông tin hai chiều trực tiếp giữa lực lượng Công an cơ sở với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở và xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, tận tụy phục vụ Nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-tam-hung-dien-dan-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-246261111195456697.htm