Lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất làm thước đo

- Ông có thể đánh giá khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số của địa phương?

- Nhận thức sâu sắc vai trò của chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được thành phố giao, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất làm thước đo. Nhờ vậy, địa phương đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số và xã hội số.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng. Ảnh: Bình Minh

Thứ nhất là chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Đảng bộ xã đã hoàn thành 1.859/1.859 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, xếp thứ 4 toàn thành phố. Đây là kết quả của quá trình rà soát công phu, đối chiếu kỹ lưỡng từng trường hợp thông tin, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Đặc biệt, trong những ngày cao điểm cuối tháng 10, cán bộ, công chức và cấp ủy các chi bộ đã tranh thủ cả ngày thứ bảy, chủ nhật để tập trung xử lý hồ sơ. Chỉ trong hai ngày (24, 25-10), tỷ lệ làm sạch dữ liệu toàn Đảng bộ đã đạt trên 97%, tạo bước đột phá quan trọng để hoàn thành mục tiêu 100%.

Thứ hai là số hóa hồ sơ đảng viên, địa phương triển khai với khí thế khẩn trương, tập trung cao độ. Ban Xây dựng Đảng xã đã chủ động tham mưu, phân công nhân lực, tổ chức 3 ca làm việc liên tục (sáng, chiều, tối), tranh thủ cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả, 1.864 hồ sơ đảng viên đã được số hóa, đạt mục tiêu đối với khối hồ sơ đã triển khai; 69 hồ sơ thuộc Công an và Quân sự đã được scan, đang chờ hướng dẫn của Thành ủy để tiếp tục đẩy lên hệ thống. Kết quả số hóa hồ sơ đảng viên của xã đạt vị trí thứ 4 toàn thành phố.

Thứ ba là triển khai Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai,Tam Hưng là lọt top 4 đơn vị hoàn thành sớm nhất trong tổng số 126 xã, phường của thành phố. Với tổng số 17.948 thửa đất trên bản đồ địa chính hai cấp, trong đó có 14.536 thửa đất phi nông nghiệp, xã đã hoàn thành thu thập thông tin 17.948/17.948 thửa đất, đạt 100%; đồng thời hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ 17.948 thửa, đạt tỷ lệ 100% (tính đến hết ngày 30/9).

- Từ thực tế triển khai, địa phương đã có những sáng kiến, cách làm hiệu quả nào, thưa ông?

- Quá trình triển khai, Tam Hưng không thực hiện nhiệm vụ theo cách riêng lẻ, manh mún mà tổ chức đồng bộ 3 nội dung trọng tâm. Mỗi nhiệm vụ đều có yêu cầu, khối lượng công việc và những khó khăn riêng, song tất cả đều được đặt trong một tinh thần chung “chủ động - quyết liệt - rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ tiến độ”.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác số hóa dữ liệu đảng viên. Ảnh: Bình Minh

Mỗi cán bộ, công chức đều tập trung cao độ với mục tiêu “đã triển khai là phải có kết quả, đã nhận nhiệm vụ là quyết tâm hoàn thành”. Hầu hết mọi người đều chủ động sắp xếp công việc cá nhân, tranh thủ thời gian ngoài giờ, ngày nghỉ, làm việc với tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”.

Các tổ công tác đã triển khai phương thức làm việc bài bản, khoa học, bám sát từng thôn, từng địa bàn, từng thửa đất. Từ tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến trực tiếp kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, tất cả đều được thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất”, làm đến đâu chắc đến đó, hoàn thành dứt điểm từng địa bàn, không để bỏ sót dữ liệu.

Tôi cùng các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân; chủ động vào cuộc kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm không để nhiệm vụ chậm tiến độ. Cùng với đó, chúng tôi cũng quan tâm, động viên các lực lượng trực tiếp thực hiện, nhất là trong những ngày cao điểm làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ.

Xã Tam Hưng tiếp tục gắn công tác số hóa dữ liệu với nâng cao chất lượng quản lý đảng viên. Ảnh: Bình Minh

Đáng ghi nhận là tinh thần tận tụy, trách nhiệm, không quản khó khăn của Ban Xây dựng Đảng, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, các bộ phận chuyên môn, cấp ủy chi bộ, các tổ công tác và sự đồng thuận, phối hợp tích cực của đảng viên, nhân dân.

Thành công nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

- Như ông chia sẻ nghĩa là chính sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cấp uỷ, sự tận tuỵ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, cùng sự đồng thuận của nhân dân là những yếu tố cốt lõi giúp địa phương thành công?

- Đúng vậy! Hay nói cách khác, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức mạnh hành động đưa những nhiệm vụ khó, khối lượng lớn, thời gian gấp về đích bằng những kết quả cụ thể.

Xã Tam Hưng đứng thứ 4 toàn thành phố trong thực hiện Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh: Bình Minh

Đơn cử như, trong công tác chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đảng viên, Ban Xây dựng Đảng xã đã phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, chủ động xây dựng phương án triển khai, phân công nhiệm vụ, huy động nhân lực và tổ chức các ca làm việc liên tục. Các bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở tích cực phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng tập trung hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, sự phối hợp giữa chính quyền xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Oai và các tổ công tác được thực hiện chặt chẽ. Đặc biệt, sự ủng hộ của người dân có ý nghĩa quan trọng. Từ việc cung cấp giấy tờ, thông tin đến phối hợp xác minh thực địa, người dân đã từng bước trở thành chủ thể đồng hành cùng chính quyền trong quá trình hoàn thiện dữ liệu.

- Thời gian tới, địa phương sẽ triển khai, thực hiện những giải pháp gì nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả dữ liệu số, thưa ông?

- Đảng bộ xã Tam Hưng tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì, cập nhật, bổ sung và nâng cao chất lượng dữ liệu theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”; thường xuyên rà soát, đối chiếu, khắc phục những thông tin chưa thống nhất, bảo đảm dữ liệu có tính chính xác, đồng bộ và khả năng khai thác thực tế.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hưng kiểm tra quy trình rà soát, đối chiếu và cập nhật dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: Bình Minh

Đối với dữ liệu đảng viên, tiếp tục gắn công tác số hóa với nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng. Đối với dữ liệu đất đai, chú trọng cập nhật biến động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước khai thác dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Mỗi cán bộ, công chức cần tiếp tục nâng cao kỹ năng số, đổi mới tác phong làm việc, chủ động tiếp cận phương thức quản lý hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!