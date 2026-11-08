Xã Tam Hưng bồi dưỡng kĩ năng lái xe an toàn cho người dân

Trước khi bước vào nghị án, Shark Bình bày tỏ mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời sau khi chấp hành án. Trong khi đó, bạn gái Phó Đức Nam bật khóc, xin lỗi anh trai vì những sai phạm khiến cả hai cùng vướng vòng lao lý.