Xã Tam Hải tổ chức tập huấn, truyền dạy hát Bả trạo

Tập huấn, truyền dạy hát Bả trạo tại xã Tam Hải.

Lớp tập huấn do Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Minh Hải - nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống TP Đà Nẵng trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy cho hơn 30 học viên là những người tham gia Đội Bả trạo của xã Tam Hải. Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật hát Bả trạo; học tập, thực hành một số làn điệu dân ca và được hướng dẫn dàn dựng, đạo diễn kịch bản sân khấu hóa tiết mục hát Bả trạo với thời lượng từ 20-25 phút phục vụ biểu diễn. Thông qua lớp tập huấn, xã Tam Hải tiếp tục tập trung hướng đến việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với đời sống văn hóa tinh thần của ngư dân vùng biển; đồng thời nâng cao kỹ năng biểu diễn cho Đội Bả trạo, từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Tam Hải với du khách. Đồng thời nâng cao và lan tỏa việc gìn giữ và trao truyền nghệ thuật hát Bả Trạo, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa biển và khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống quê hương của nhân dân.