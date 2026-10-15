Xã Tam Giang diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày, với 3 nội dung: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là nội dung thực binh A với đề mục “Trung đội dân quân đánh địch tiến công đường biển”.

Đại biểu tham dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tam Giang.

Tam Giang là địa phương thứ 12/16 xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; phát huy vai trò tham mưu, hiệp đồng của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành trong các trạng thái quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong xử trí tình huống quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phát biểu khai mạc diễn tập.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng tham gia diễn tập, Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị Ban tổ chức diễn tập xã chỉ đạo, điều hành cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch, trình tự và ý định đã được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phê duyệt. Đặc biệt, trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, cần linh hoạt, nhạy bén, sát với tình hình thực tế địa phương.

Khung tập tiến hành vận hành cơ chế tại hội trường.

Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thứ tư từ phải sang) và lãnh đạo xã Tam Giang tặng quà động viên lực lượng tham gia diễn tập thực binh.