Xã Suối Hiệp triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý khu dân cư số VNPT DC 4.0

Sáng 14-10, UBND xã Suối Hiệp phối hợp với VNPT Khánh Hòa triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý khu dân cư số VNPT DC 4.0. Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện VNPT Khánh Hòa và các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Phần mềm Quản lý khu dân cư số VNPT DC 4.0 tích hợp nhiều tiện ích phục vụ công tác quản lý tại thôn, tổ dân phố như: Quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; lập lịch, quản lý các cuộc họp và phân công công việc; tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị, phản ánh của người dân; kết nối cộng đồng và liên thông dữ liệu, kết nối dịch vụ công...

Phần mềm góp phần chuyển đổi phương thức quản lý từ sổ sách, báo cáo thủ công sang môi trường số, nâng cao hiệu quả điều hành và tính công khai, minh bạch tại cơ sở. Đồng thời, hỗ trợ quản lý các hoạt động cộng đồng, phản ánh hiện trường và số hóa công tác thu, nộp phí, lệ phí.

Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa chuyển giao phần mềm Quản lý khu dân cư số VNPT DC 4.0 cho lãnh đạo xã Suối Hiệp.

Để việc thử nghiệm đạt hiệu quả, lãnh đạo Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ thôn đưa nội dung triển khai phần mềm Quản lý khu dân cư số VNPT DC 4.0 vào sinh hoạt định kỳ, phân công đảng viên hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng phần mềm. Các kiến nghị, phản ánh của người dân phải được tiếp nhận, phân công xử lý và trả lời đúng thời hạn; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin mạng. Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên tham gia, lấy phần mềm làm kênh lắng nghe, phản biện, giám sát.

Lãnh đạo xã Suối Hiệp và VNPT Khánh Hòa bấm nút triển khai thử nghiệm phần mềm.

Việc triển khai thử nghiệm phần mềm là bước cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của xã Suối Hiệp, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành ở cơ sở; tăng cường kết nối giữa chính quyền, ban điều hành các thôn với Nhân dân.

MÃ PHƯƠNG