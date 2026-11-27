Sáng 27-11, UBND xã Suối Hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, xã Suối Hiệp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, kiện toàn với tổng số 560 người. Công tác huấn luyện, diễn tập được tổ chức theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; các chế độ, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2027, xã Suối Hiệp tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; tổ chức huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với 50 thanh niên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo UBND xã trao giấy khen cho cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. UBND xã Suối Hiệp tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

MÃ PHƯƠNG