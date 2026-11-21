Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), sáng 21-11, tại đình Hội Xương (thôn Hội Xương), UBND xã Suối Hiệp tổ chức chương trình tìm hiểu di tích lịch sử và Hội thi “Hành trình di sản Suối Hiệp” năm 2026.

Lãnh đạo UBND xã, các đại biểu và học sinh tham dự chương trình.

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Đình Cao Minh Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết, hiện trên địa bàn xã có 9 ngôi đình được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, trong đó, đình Hội Xương được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Đình được khởi dựng vào đầu thế kỷ XIX, là nơi thờ Thành Hoàng làng, các bậc tiền hiền, hậu hiền và những người có công đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, đình hiện còn lưu giữ 7 đạo sắc phong do các vua triều Nguyễn ban tặng. Không chỉ có giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, di tích còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người dân địa phương. Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Suối Hiệp đến cộng đồng.

Tham gia hội thi có 50 học sinh trên địa bàn xã. Các thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm tương tác trực tiếp trên nền tảng Kahoot! Nội dung thi tập trung tìm hiểu lịch sử hình thành, các sự kiện tiêu biểu, nhân vật lịch sử gắn với đình Hội Xương; ý nghĩa văn hóa, lịch sử và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích hiện nay. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 8 giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các học sinh.

Đại diện Ban Quản lý đình Hội Xương giới thiệu với học sinh về di tích lịch sử đình.

Thông qua chương trình, học sinh, đoàn viên, thanh niên có dịp trực tiếp tham quan, nghe giới thiệu và trải nghiệm tại di tích, qua đó hiểu hơn về truyền thống quê hương, bồi đắp lòng tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Dịp này, UBND xã Suối Hiệp trao tặng 20 suất quà cho học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận:

Tiết mục múa của học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Tiên.

Tiết mục múa hát của cô và trò Trường Tiểu học Bình Lộc.

Học sinh trả lời các câu hỏi phần trò chơi có thưởng.

Trao quà cho các học sinh tham gia phần thi trò chơi có thưởng.

Các em tham gia phần thi trắc nghiệm tương tác trực tiếp trên nền tảng Kahoot!

Lãnh đạo UBND xã Suối Hiệp trao giải nhất cho các thí sinh.

Đình Hội Xương được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Lãnh đạo xã trao quà cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Công ty Cổ phần Đường Việt Nam trao quà cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MÃ PHƯƠNG