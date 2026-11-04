Xã Suối Hai giải trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quang cảnh phiên họp.

Theo Báo cáo số 716/BC-UBND ngày 20-10-2026 của UBND xã, trong 393 hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận đối với đất ở, 140 hồ sơ đã được giải quyết, 181 hồ sơ chưa đủ điều kiện được trả lại và hướng dẫn bổ sung, 72 hồ sơ đang xử lý. Trong số 140 hồ sơ đã giải quyết, 120 giấy chứng nhận đã được trao cho người dân, 20 trường hợp đang chờ hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đối với đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, xã đã cấp và trao 3.123 giấy chứng nhận, đạt 94,98%; còn 165 trường hợp cần tiếp tục thẩm định, hoàn thiện hồ sơ.

Tại phiên họp, các đại biểu phản ánh tình trạng hồ sơ chậm, người dân phải đi lại nhiều lần; đồng thời đề nghị làm rõ hướng xử lý đối với đất giãn dân, đất thiếu giấy tờ về nguồn gốc, đất chồng lấn với đất rừng và giấy chứng nhận có thông tin sai lệch sau dồn điền, đổi thửa.

Đồng chí Đỗ Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo các phòng, ban liên quan đã trực tiếp giải trình các nội dung thuộc trách nhiệm.

Phát biểu tiếp thu tại phiên họp, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND xã và nhìn nhận việc phối hợp xác minh thông tin có lúc chưa kịp thời, công tác số hóa, cập nhật dữ liệu đất đai còn chậm.

Đồng chí cho biết UBND xã sẽ tập trung rà soát, thẩm định 165 trường hợp đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận và đẩy nhanh tiến độ giải quyết 72 hồ sơ đất ở đang xử lý.

Đối với hồ sơ thiếu giấy tờ gốc, đất giao trái thẩm quyền hoặc có nguồn gốc nông, lâm trường, xã sẽ xem xét từng trường hợp để xác định căn cứ pháp lý và hướng xử lý.

UBND xã giao Phòng Hạ tầng, nông nghiệp và môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và trưởng thôn kiểm tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc đất. Với các hồ sơ phức tạp, UBND xã sẽ phối hợp với cơ quan lưu trữ để đối chiếu tài liệu, đồng thời kiến nghị thành phố và cơ quan chuyên môn hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại phiên họp

Kết luận phiên họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đỗ Mạnh Hưng đề nghị UBND xã phân loại hồ sơ, ưu tiên giải quyết trường hợp đủ điều kiện; rà soát căn cứ pháp lý đối với từng hồ sơ phức tạp, nhất là đất giãn dân còn tồn đọng. Với hồ sơ sau dồn điền, đổi thửa có sai lệch, cần đối chiếu bản đồ, hồ sơ địa chính và chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét chỉnh lý theo thẩm quyền.

Đồng chí đề nghị UBND xã lập kế hoạch xử lý, trả lời cụ thể từng kiến nghị và rà soát tiến độ hằng tháng. Thường trực và các ban HĐND xã tiếp tục nắm bắt ý kiến cử tri, giám sát việc thực hiện để giảm số lần người dân phải đi lại khi làm thủ tục.