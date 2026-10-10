Ngày 10-10, xã Suối Dầu tổ chức Ngày hội Công nghệ số năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế - xã hội”. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, Nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Hồ Tấn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Dầu cho biết, qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 48 của Tỉnh ủy Khánh Hòa và Nghị quyết số 10 của Đảng ủy xã, công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương đạt nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng bước được nâng lên; việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính và đời sống ngày càng phổ biến.

Lãnh đạo xã tặng hoa cho các chuyên gia, đại diện các tập đoàn công nghệ.

Đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của xã đạt hơn 99,2%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,4%; giao dịch không dùng tiền mặt đạt hơn 85%. Toàn bộ văn bản hành chính được xử lý, ký số trên môi trường điện tử. Cán bộ, công chức xã chủ động ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Gemini, NotebookLM để hỗ trợ công việc, nâng cao năng suất. Bên cạnh đó, 6 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 6 thôn tích cực hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Tại ngày hội, người dân được trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nghe chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp công nghệ trình bày tham luận, chia sẻ các mô hình, giải pháp chuyển đổi số đang được ứng dụng trong thực tế. Qua đó, góp phần tìm kiếm, nhân rộng những cách làm phù hợp, thiết thực với điều kiện địa phương.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Khánh Hòa) trình bày tham luận tại ngày hội.

Dịp này, xã Suối Dầu ra mắt mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với nền tảng “Kho sáng kiến mở” tại địa chỉ toibay.vnptkhanhhoa.vn và thành lập Tổ công tác Ban Đổi mới sáng tạo xã Suối Dầu; phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo đợt 1 và khen thưởng 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm triển khai hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm triển khai hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Ngày hội là dịp nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số; giới thiệu các mô hình, sáng kiến, nền tảng số và tạo điều kiện để chính quyền, doanh nghiệp, trường học, người dân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, thúc đẩy ứng dụng vào công việc, sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân các tiện ích số.

Đồng bào dân tộc thiểu số trải nghiệm các tiện ích số và tìm hiểu các sản phẩm công nghệ tại VNPT Khánh Hòa.

Đồng bào dân tộc thiểu số trải nghiệm các tiện ích số và tìm hiểu các sản phẩm công nghệ về nông nghiệp.

Viettel Khánh Hòa giới thiệu tiện ích số cho người dân.

Người dân tìm hiểu và trải nghiệm một số công nghệ về nông nghiệp thông minh.

MÃ PHƯƠNG