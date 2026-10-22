Xã Suối Dầu đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Từ giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng đến đổi mới phương thức quản lý, điều hành, xã Suối Dầu đang từng bước đưa chuyển đổi số vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính

Chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Suối Dầu, anh Cao Văn Lộc và chị Cao Thị Yến Trúc (thôn Suối Lau) không khỏi bất ngờ trước sự thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến. Anh Lộc chỉ cần sử dụng căn cước công dân tích hợp trên ứng dụng VNeID và được cán bộ xã hướng dẫn các bước cần thiết là hoàn tất thủ tục mà không phải mang theo nhiều loại giấy tờ khác.

Anh Cao Văn Lộc (thứ 2 từ phải sang) làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Suối Dầu.

Bà Nguyễn Thị Mai (thôn Tân Xương 1) cũng cảm nhận rõ sự thuận tiện từ chuyển đổi số khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Được hỗ trợ khai thác thông tin hồ sơ đã có trên hệ thống định danh điện tử, chỉ một thời gian ngắn, bà đã hoàn thành thủ tục mà không phải mất nhiều thời gian chuẩn bị, tìm kiếm các loại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. “Các thủ tục ngày càng thuận tiện sẽ giúp người dân đỡ mất thời gian đi lại, nhất là những người ở xa trung tâm xã”, bà Mai cho biết.

Bà Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng bên phải) đến làm thủ tục đăng ký biến động đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Suối Dầu.

Những trải nghiệm cụ thể ấy cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống, bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực của người dân. Không chỉ trong giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn được triển khai trong hoạt động quản lý, điều hành. Toàn bộ cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử đạt 100%. Tại các kỳ họp HĐND xã gần đây, hơn 98% tài liệu phục vụ kỳ họp, phiên họp được sử dụng dưới dạng điện tử.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Suối Dầu.

Chuyển đổi số cũng được đưa đến gần người dân thông qua 6 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 6 thôn. Các tổ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trong những lĩnh vực như: Hộ tịch, bảo hiểm, đất đai; sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các tiện ích số. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang Facebook như: Quê hương Suối Dầu, Tuổi trẻ Suối Dầu…, các nhóm Zalo của Ban Công tác Mặt trận các thôn. Thông qua những kênh này, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin về chuyển đổi số được chuyển tải nhanh chóng hơn.

Theo ông Hồ Tấn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57) xã Suối Dầu, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngày 4-7-2025, xã thành lập Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc. Thời gian đầu, xã gặp không ít khó khăn do hạn chế về nhân lực, hạ tầng và kinh phí đầu tư, trong khi yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao. Địa phương xác định phải phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp công nghệ để từng bước tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh những kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số, địa phương cũng ghi nhận kết quả tích cực trong phát triển kinh tế. Tính đến ngày 15-9, tăng trưởng kinh tế của xã đạt 113%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 83%. Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của công tác chuyển đổi số.

Phát huy sáng kiến, mở rộng động lực phát triển

Từ yêu cầu giải quyết những công việc cụ thể ở cơ sở, xã tìm hướng mở rộng chuyển đổi số nhằm tạo động lực để phát triển kinh tế. Theo ông Hoàng Công Lập - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Dầu, ngay từ những ngày mới thành lập, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 xã định hướng phát huy sáng kiến dựa trên 3 trụ cột: Kho sáng kiến mở, huy động nguồn lực và kết nối để phát huy ý tưởng. Trên cơ sở đó, xã ra mắt mô hình Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cùng nền tảng "Kho sáng kiến mở", đồng thời ra mắt Tổ công tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo xã nhằm tạo ra kênh tiếp nhận và hiện thực hóa các ý tưởng về đổi mới sáng tạo từ cán bộ, giáo viên, nông dân đến cộng đồng doanh nghiệp.

Địa phương cũng quan tâm kết nối với Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế cùng các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ để đưa tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, chủ động thu hút các dự án khoa học công nghệ cao, hướng đến phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn như các dự án: Tổ hợp kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn có quy mô dự kiến 7.000 tỷ đồng, Nhà máy Điện rác Khánh Hòa và Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ nông nghiệp công nghệ cao Suối Dầu đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Người dân xã Suối Dầu tìm hiểu công nghệ số tại Ngày hội Công nghệ số diễn ra trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, việc ứng dụng nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa đồng đều; một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp. Theo ông Hồ Tấn Quang, thời gian tới, xã tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ số, phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp công nghệ; duy trì, nhân rộng những mô hình phù hợp, gắn chuyển đổi số với hiệu quả thực tế, để chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu trong quản lý mà còn trở thành công cụ thiết thực phục vụ người dân, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ ngày 1-1 đến 15-9-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Suối Dầu đã tiếp nhận 4.641 hồ sơ; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 99,27%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98,44%. Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 99,42%, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu đã số hóa đạt 99,59%.

MÃ PHƯƠNG