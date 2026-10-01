Xả súng vào xe chở công nhân ở Syria, 7 người thiệt mạng

Vụ tấn công xảy ra ngày 30/9, nhằm vào chiếc xe chở các kỹ sư và công nhân của công ty tư nhân Al-Matin trở về nhà sau giờ làm việc. Một số nạn nhân là nhân viên Công ty Điện lực Syria. Al-Matin là tập đoàn công nghiệp có trụ sở tại Homs, hoạt động chủ yếu tại Khu công nghiệp Hassia với khoảng 700 nhân viên.

Hiện trường sau khi vụ xả súng xảy ra. Video: X/Middle East Observer

Theo truyền thông nhà nước Syria (SANA) và giới chức địa phương, số người chết ban đầu được xác định là 5, sau đó con số được cập nhật tăng lên 7 người. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết toàn bộ nạn nhân thiệt mạng thuộc cộng đồng thiểu số Alawite.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Homs Ma'an Mahmoud Fahd cho biết cơ sở này tiếp nhận 5 người, trong đó 4 người tử vong trước khi nhập viện do vết thương do đạn bắn ở đầu và ngực. Người còn lại bị mảnh đạn găm vào bụng, làm rách bàng quang, nhưng vẫn tỉnh táo và được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa sau khi sơ cứu.

Lực lượng An ninh Nội địa Syria đã phong tỏa hiện trường, đóng đoạn đường qua cầu Masyaf và tiến hành điều tra để truy tìm thủ phạm. Chuẩn tướng Bassem Muhammad Shaaban, Giám đốc An ninh Nội địa tỉnh Homs, nói lực lượng chức năng đang khẩn trương thu thập chứng cứ và cam kết: "Tội ác này sẽ bị trừng phạt".

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công và loại vũ khí được các tay súng sử dụng vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ tấn công đẫm máu này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Syria vẫn hết sức mong manh kể từ sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024

Chỉ vài giờ trước vụ xả súng tại Homs, một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt gần Damascus cũng đã xảy ra, khiến ba nhà máy điện lớn bị gián đoạn hoạt động và gây mất điện trên diện rộng. Những sự cố liên tiếp này phản ánh thực trạng an ninh bất ổn kéo dài tại miền trung Syria, nơi các vụ tấn công vũ trang tự phát vẫn tiếp tục đe dọa cuộc sống của người dân.