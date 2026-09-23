Xả súng vào bữa tiệc tại gia ở Nam Phi, 11 người thiệt mạng

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 22/9 tại một khu dân cư ở Durban, tỉnh KwaZulu-Natal. Ông Thamsanqa Ntuli, thủ hiến tỉnh KwaZulu-Natal, cho biết các tay súng đột nhập vào ngôi nhà khi nhiều người đang tập trung tại đây.

Hai người sống sót sau vụ tấn công. Động cơ vụ nổ súng hiện chưa được xác định.

Các nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường vụ nổ súng ở Nam Phi. Nguồn: MXH

Theo đài truyền hình địa phương eNCA, các tay súng đã dồn những người trong nhà vào một căn phòng trước khi nổ súng. Sau đó, chúng đốt một chiếc xe của một trong các nạn nhân.

Một cư dân địa phương cho biết vụ việc khiến cộng đồng bàng hoàng. “Thật sốc và đau lòng. Đây là những người tôi lớn lên cùng. Tôi không thể tin được. Cứ như trong phim vậy”, người này nói.

Theo tuyên bố của cảnh sát, điều tra ban đầu cho thấy một số nạn nhân nằm trong diện bị Cục Tình báo Tội phạm Nam Phi theo dõi do nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát không cung cấp thêm thông tin về những nghi vấn này.

“Mặc dù động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được xác nhận, khả năng đây là cuộc xung đột giữa các nhóm đối địch”, cảnh sát cho biết.

Ông Thamsanqa Ntuli mô tả vụ tấn công là một thảm kịch khiến cộng đồng địa phương “vô cùng bàng hoàng và đau buồn”.

Nam Phi từ lâu đối mặt với tình trạng bạo lực nghiêm trọng. Theo số liệu được nhà chức trách công bố, nước này ghi nhận trung bình khoảng 60 vụ giết người mỗi ngày, trong bối cảnh dân số khoảng 62 triệu người.

Tháng 3, quân đội Nam Phi được triển khai phối hợp với cảnh sát tại một số khu vực được xác định là điểm nóng bạo lực nhằm đối phó với tình trạng tội phạm. Tổng thống Cyril Ramaphosa từng mô tả tội phạm là một trong những mối đe dọa lớn đối với đất nước.