Xả súng trường học ở Philippines, ít nhất 3 người thiệt mạng

Khoảng 13h30, lực lượng cứu hộ địa phương nhận được thông báo về vụ nổ súng trong khuôn viên Trường Trung học Quốc gia Banga, thuộc tỉnh Nam Cotabato trên đảo Mindanao.

Theo một nhân viên cơ quan phòng chống thiên tai địa phương, 2 trong số những người thiệt mạng là học sinh. 8 người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 4 người ở tình trạng nguy kịch.

Các nạn nhân đều là học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 17.

Người đàn ông bế một đứa trẻ bị thương ra khỏi trường. Nguồn: MXH

Một video được đăng trên Facebook cho thấy một người đàn ông bế một học sinh bị thương ra khỏi trường. Người này nhanh chóng đưa nạn nhân lên một chiếc xe máy đang chờ bên ngoài.

Trong một đoạn video khác, một giáo viên nói bằng ngôn ngữ địa phương rằng có hai tay súng. Một học sinh sau đó cho biết những người này là người ngoài trường.

Thống đốc Nam Cotabato, ông Reynaldo Tamayo, cho biết tình hình tại khu vực đã được kiểm soát và chính quyền đang thông báo để người dân nắm được diễn biến. “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra”, ông Tamayo nói.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Philippines tăng cường các biện pháp an ninh tại trường học sau hai vụ xả súng hiếm gặp trong những tháng gần đây.

Các trường học trên khắp Philippines đã tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó với xả súng trong tháng 9 nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Vụ xả súng tại Trường Trung học Quốc gia Banga là vụ việc gây chết người thứ ba tại một trường học ở Philippines kể từ tháng 6.

Philippines có tỷ lệ sở hữu súng cá nhân thuộc hàng cao nhất châu Á. Theo dữ liệu từ Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), Philippines hiện có khoảng 1,7 đến hơn 2 triệu khẩu súng được đăng ký hợp pháp. Ngoài ra, nước này còn đối mặt với tình trạng sở hữu súng đạn bất hợp pháp.