Xả súng trước cổng trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 8 người bị thương

Trên mạng xã hội X, Văn phòng Thống đốc tỉnh Manisa cho biết lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về vụ nổ súng ở khu vực bên ngoài Trường Trung học Kỹ thuật và Dạy nghề Anatolia Inci Uzmez ở huyện Turgutlu.

Theo đài truyền hình NTV, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8h ngày 22/9 (giờ địa phương, tức 12h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Trong số các nạn nhân có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Kẻ tấn công đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra 2 vụ nổ súng chết người tại trường học gây rúng động dư luận. Sau các vụ việc, giới chức nước này đã tăng cường triển khai các biện pháp an ninh cho năm học 2026-2027, bao gồm việc siết chặt kiểm soát súng đạn.

Trước đây Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng ghi nhận các vụ nổ súng tại trường học.