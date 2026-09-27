Xả súng trong quán rượu ở Nam Phi khiến 32 người thương vong

Reuters ngày 27/9 dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS) cho biết, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 21h30' tối 26/9 (giờ địa phương) tại một quán rượu ở Extension 3, thị trấn Wedela, thuộc khu vực West Rand, tỉnh Gauteng, phía Tây Nam Johannesburg.

Theo thông tin điều tra ban đầu, một nhóm gồm 8 đối tượng có vũ trang bất ngờ xuất hiện và nổ súng vào những người ở phía ngoài.

Vụ xả súng làm gia tăng lo ngại về tình hình bạo lực súng đạn tại Nam Phi. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Independent

Những kẻ tấn công sau đó tiến vào bên trong quán và tiếp tục xả súng vào các khách hàng. Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm được cho là mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn.

Khi lực lượng y tế khẩn cấp tới hiện trường, 17 người đã tử vong, gồm 13 nam giới và bốn phụ nữ. Ngoài ra, 15 nạn nhân khác bị thương do trúng đạn được đưa tới các cơ sở y tế để điều trị.

Đáng chú ý, sau khi nổ súng, các nghi phạm được cho là đã lục soát một số người tại quán và lấy điện thoại di động của họ. Nhóm này sau đó rời hiện trường bằng hai phương tiện chưa xác định.

Hai ô tô cũng bị phóng hỏa trong thời gian xảy ra vụ tấn công. Hiện chưa rõ những chiếc xe này thuộc về ai cũng như lý do chúng bị đốt.

Cảnh sát Gauteng đã huy động các điều tra viên cùng những đơn vị chuyên trách để xác định danh tính và truy bắt tám nghi phạm. Cảnh sát kêu gọi những người có thông tin liên quan hỗ trợ cuộc điều tra.

Vụ việc tại Wedela xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ xả súng đặc biệt nghiêm trọng khác tại KwaMakhutha, phía Nam thành phố Durban, tỉnh KwaZulu-Natal.

Tối 22/9, các tay súng đã xông vào một ngôi nhà ở khu vực Ziko và nổ súng vào nhóm người đang tụ tập bên trong, khiến 11 người thiệt mạng và ba người bị thương.

Hai vụ tấn công xảy ra liên tục làm gia tăng lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Nam Phi, trong bối cảnh các vụ xả súng nhằm vào quán rượu từng nhiều lần xảy ra tại nước này.