Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ xả súng. (Ảnh: AA/TTXVN)

Bốn người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ngày 15/10 tại một trường tiểu học ở thành phố Bend, bang Oregon, Tây Bắc nước Mỹ.

Các hãng truyền thông CNN và CBS News dẫn nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên cho hay trong số các nạn nhân có 3 trẻ em và kẻ tấn công cũng đã bị bắn hạ.

Theo cảnh sát thành phố Bend, cuộc gọi đầu tiên họ nhận được vào lúc 13h (giờ địa phương) liên quan đến vụ một người đàn ông lạ mặt bắn vào một chiếc xe hơi tại trường tiểu học Silver Rail.

Lực lượng cảnh sát có mặt ít phút sau đó phát hiện nghi phạm đã bị bắn chết, nhiều khả năng bởi một người dân có mặt tại hiện trường.

Người phát ngôn cảnh sát thành phố Bend, bà Sheila Miller, nói với báo giới rằng các nhân viên điều tra hiện vẫn chưa xác định được danh tính người đã nổ súng bắn hạ nghi phạm.

Hiện trường tiểu học đã bị phong tỏa. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.