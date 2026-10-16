Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, 3 trẻ em thiệt mạng

Reuters dẫn thông báo của nhà chức trách cho biết vụ xả súng xảy ra lúc 13h ngày 15/10 (rạng sáng 16/10, giờ Hà Nội). Cảnh sát thành phố Bend xác nhận đã nhận được cuộc gọi báo tin một người đàn ông chưa rõ danh tính nổ súng vào một chiếc ô tô bên trong khuôn viên trường Silver Rail.

Nhiều người dân và phụ huynh học sinh xuất hiện gần trường Silver Rail sau vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

Các sĩ quan cảnh sát sau đó nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện nghi phạm đã bị bắn thiệt mạng. Phát ngôn viên sở cảnh sát Bend, bà Sheila Miller, cho biết người nổ súng vào nghi phạm có thể là một người dân có mặt tại hiện trường, nhưng chưa xác định được danh tính người này.

Trong thông báo đăng tải trên mạng, cảnh sát Bend xác nhận có nhiều nạn nhân trong vụ việc, trong đó ít nhất hai người được đưa đến bệnh viện. Bà Miller cho biết có trẻ em nằm trong số những người bị thương, song chưa nắm được tình trạng sức khỏe của các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó, CNN và CBS News dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết vụ xả súng khiến 3 trẻ em và một người lớn thiệt mạng. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố và chưa rõ con số thương vong này có bao gồm nghi phạm hay không.

Trường tiểu học Silver Rail nằm tại thành phố Bend, khu vực miền Trung bang Oregon, cách thành phố Portland khoảng 280 km về phía Đông Nam. Trường có các lớp từ mẫu giáo đến lớp 5, với học sinh chủ yếu trong độ tuổi từ 5 đến 11, cùng khoảng 450 học sinh và 40 nhân viên.

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân nổ súng cũng như diễn biến dẫn đến cái chết của người này. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về động cơ gây án. CNN cho biết nghi phạm là một nam thiếu niên 16 tuổi.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục, nơi tập trung đông trẻ em. Theo phân tích của CNN, từ đầu năm 2026 đến nay, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 52 vụ xả súng tại trường học, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 48 người bị thương.