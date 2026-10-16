Xả súng tại trường tiểu học ở bang Oregon (Mỹ), 4 người thiệt mạng

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: X

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị bắn chết bên trong trường học trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương, khoảng 3 giờ ngày 16-10, giờ Việt Nam). Ngoài 4 nạn nhân tử vong, ít nhất 2 người được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Trước đó, cuộc gọi đầu tiên đến số 911 báo một người đàn ông chưa rõ danh tính nổ súng vào ô tô. Ít phút sau, cảnh sát nhận thêm nhiều tin báo về một người xâm nhập và nổ súng tại Trường Tiểu học Silver Rail. Trường bị phong tỏa. Cảnh sát lập điểm tập trung để phụ huynh đoàn tụ với học sinh. Cảnh sát, lực lượng cứu hộ cùng xe cứu thương và xe cứu hỏa được điều động thêm đến hiện trường.