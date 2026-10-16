Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, nghi phạm 16 tuổi bị bắn hạ

Vụ xả súng xảy ra tại một trường tiểu học của Mỹ. Ảnh: Sở cảnh sát thành phố Bend

Hãng CNN dẫn tin từ cảnh sát cho hay nghi phạm đã bị bắn tử vong bên trong trường học trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường vào khoảng 13h cùng ngày.

Hiện chưa rõ ai đã bắn chết nghi phạm. Tuy nhiên, bà Sheila Miller, người phát ngôn Sở Cảnh sát Bend cho biết người này “có thể là một người có mặt tại hiện trường”. Theo cảnh sát, lực lượng y tế đã đưa ít nhất hai người đến bệnh viện.

Cuộc gọi đầu tiên tới số khẩn cấp 911 thông báo về việc “một người đàn ông chưa rõ danh tính nổ súng vào một chiếc ô tô”. Chỉ ít phút sau, cảnh sát nhận được nhiều cuộc gọi báo tin một người đã vào trường học và bắt đầu xả súng.

Trường Tiểu học Silver Rail được đặt trong tình trạng phong tỏa. Sở Cảnh sát Bend cũng thiết lập một điểm tập trung để học sinh đoàn tụ với gia đình.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết các đặc vụ đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ điều tra vụ việc. “Chúng tôi sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết”.

Mỹ đã ghi nhận ít nhất 52 vụ xả súng tại trường học kể từ đầu năm nay, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Vụ việc tại trường Silver Rail là vụ xả súng thứ 36 trong năm nay xảy ra trong khuôn viên các trường từ mẫu giáo đến lớp 12.

“Chúng tôi bàng hoàng và đau lòng trước thảm kịch vô nghĩa này”, ông Steven Cook, Giám đốc Học khu Bend-La Pine cho biết. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ bạo lực. Không lời nào có thể diễn tả đầy đủ nỗi đau mà cộng đồng chúng ta đang trải qua”.